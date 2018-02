Schon wieder etwas Noise und ein verhallter Grundton: So manch ein Sexfilmchen aus den 1970ern hatte vermutlich mehr Überraschungsmomente als dieses Album von Moaning in der Musiklandschaft des Jahres 2018. Die brachiale Basis der Tracks, die ein wenig an ihre herrlichen Sub-Pop-Label-Kollegen Metz erinnert und ständig lautstark gegen die hörbar suboptimale Produktion anzukämpfen scheint, holt in Zusammenarbeit mit dem guten Grundmaterial wie »Don’t Go« oder »Closer« dennoch einiges heraus.



Sie zeigt, was hier möglich gewesen wäre, wenn man den rohen DIY-Charme der Band gewahrt und nicht einen missglückten Preoccupations-Klangfilter über die LP gelegt hätte. Da ist es kein Wunder, dass Moaning mit »For Me«, bei dem sie sich am Ende mit wuchtigen Gitarren aus dem Hamsterrad katapultieren, für den größten Hingucker auf diesem Debütalbum sorgen. Negativ fällt wiederum ins Gewicht, dass die von Produzent Alex Newport polierte Neuaufnahme des Songs »The Same« deutlich zahnloser wirkt als das Original, das 2015 für den ersten kleinen Hype um die Band sorgte.