Mittekill -Albums, steigert sich tragend und hymnisch und wirkt wie eine verzerrte Spiegelung des ikonischen Songs für eine bessere Welt: dem »Earth Song« von Michael Jackson. Zum Kontrast schleudern die Berliner ihre Hörer danach mit »Herbsttag« und »Spielzeugland« aber schlagartig in eine Balkan-Hochzeit, die »Song For The Warld«, der Opener des neuen-Albums, steigert sich tragend und hymnisch und wirkt wie eine verzerrte Spiegelung des ikonischen Songs für eine bessere Welt: dem »Earth Song« von Michael Jackson. Zum Kontrast schleudern die Berliner ihre Hörer danach mit »Herbsttag« und »Spielzeugland« aber schlagartig in eine Balkan-Hochzeit, die Miss Platnum organisiert haben könnte. Sind das wirklich noch die Mittekill, die vor vier Jahren mit »Schlangen« einen veritablen Indie-Pop-Hit fabriziert hatten? Ja, aber den bequemen Deutsch-Pop-Mantel haben sie für »Die montierte Gesellschaft« ausgezogen, um nun ohne Genre-Einschränkungen ein Spielzeug-Deutschland zu besingen, in dem alles aufgeräumt und eindimensional ist. Im heimischen Hobbykeller fliegt derweil weiter alles durcheinander, Flüchtlinge bringen vermeintliche Unruhe, und die Kellerkinder wollen nicht mit den Dreckskindern spielen. Mittekill beschreiben diese gesellschaftlichen Spannungen in leichten Popsongs, die in Schlagerhymnen, Marschmusik oder auch HipHop-Songs ausbrechen und die allesamt aus gelebter Begegnungskultur entstanden sind. Das mag zuweilen naiv klingen, gelingt tatsächlich aber treffend, pointiert und bisweilen beißend.

Ganz der Ambition des »King Of Pop« folgend: »Make it a better place for you and me and the entire human race«.