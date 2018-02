Eine Maschine, die den Winter einfach schneller vergehen lässt, ist noch nicht erfunden worden, aber nun, da bleibt einfach mehr Zeit für Vorfreude. Hilfreich dabei ist, sich noch mal an den letzten Festivalsommer zu erinnern. Musikdurstig veröffentlicht derzeit wöchentlich ein neues Video mit Interviews, DJ-Auftritten und anderen Highlights von Festivals wie dem Melt, Parookaville oder New Horizons. Alle Beiträge gibt’s hier gesammelt in der Youtube-Playlist