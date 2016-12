Bevor sich am 10. Dezember auch »Schlag den Star« in Richtung 2017 verabschiedet, soll es noch einmal ordentlich Kasalla in der populären Spielshow von ProSieben geben. Zu Gast ist nämlich niemand geringeres als Thorsten Legat, der sich mit seiner resoluten Art schon zu Beginn des Jahres bis in das Finale des Dschungelcamps kämpfen konnte. Antreten wird Legat gegen Fitness-Guru Detlef D! Joost, der bereits in der Vergangenheit als Kandidat an der Show teilgenommen hat. Gespielt wird um 100.000 €, moderiert wird das Ganze wie gehabt von Elton und kommentiert noch ein letztes Mal von Frank Buschmann, der im kommenden Jahr zur Konkurrenz wechseln wird.





Wir verlosen gemeinsam mit Moto 5x2 Tickets für die Show am 10. Dezember. Tragt euch bei Interesse einfach in das Formular ein und mit etwas Glück seid ihr dabei.