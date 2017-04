Warum nur wenden sich so viele Indie-Folkies plötzlich dem von den 1980ern infizierten Synthie-Wave-Pop zu? Bear’s Den, The Head & The Heart und The Paper Kites haben es vorgemacht, jetzt ziehen Mister & Mississippi nach. Kalkül? Zufall? Fakt ist, dass von dem majestätisch glänzenden, feingliedrigen Folk, dessen Klasse das Quartett aus Utrecht um Sängerin Maxime Barlag zu einem kleinen Geheimtipp hatte reifen lassen, auf »Mirage« nicht mehr viel übrig ist. Zu knackigen Bassläufen und Wave-Keyboards wird jetzt weniger geschmachtet, ganz im Gegenteil trägt Barlag ihre zehn neuen Stücke mit einem neu gewonnenen Pop-Appeal in der Stimme. In den Charts-verdächtigsten Momenten erinnert das an Gwen Stefani auf Höhe der späten No Doubt. Das markiert zwar im bandinternen Oeuvre einen glatten Bruch, aber das ist auch gewollt . Gut, dass Mister & Mississippi ihre Neuordnung so stilvoll und versiert angehen. Das wird die alte Fanbase herausfordern, hierzulande aber vielleicht auch eine neue eröffnen.