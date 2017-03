Maxime: Aber wir haben immer solche Musik gehört, schon vor den ersten beiden Alben. Wir mochten Indie schon immer. Ich denke, mit der Indie-Szene können wir uns am besten identifizieren. Erst war es Indie-Folk und jetzt ist es mehr in der Richtung von New Wave Indie. Wir haben diese Art von Musik schon immer gemocht, aber jetzt machen wir sie einfach selbst!

Tom: Stimmt. Wir vier haben ziemlich verschiedene Musikgeschmäcker. Ich zum Beispiel mag auch Metal oder die schwedische Folkband Francis, und Maxime hasst es. Aber wir hören auch ziemlich viel gemeinsam, zum Beispiel im Tourbus, wenn wir zu einem Konzert fahren. Dann läuft ziemlich viel The Cure und The Smiths und andere Bands aus den 80ern. Ich glaube, das kann man aus den Synth-Sounds des neuen Albums raushören. Wir haben uns sehr von diesen Bands beeinflussen lassen.

Tom: Die zweite Platte war für uns recht einfach. Aber beim dritten Album war der Anfangsprozess sehr schwierig. Was wir zu Beginn gemacht haben, den Folk-Sound, das hat sich nicht richtig angefühlt. Also haben wir alles weggeworfen und beschlossen ganz klein anzufangen. So haben wir etwas Neues versucht, es hat sich von Anfang an richtig angefühlt, und jetzt kommt dieses Album raus. Es war eine tolle Entwicklung.

Tom: Ich lasse mich oft von Filmen inspirieren, und zu dieser Platte waren es überwiegend Streifen aus den 80er Jahren, Science-Fiction und all sowas. Aber auch textlich gesehen, Maxime schreibt bei den Lyrics mit, waren die letzten Alben meistens an Liebesgeschichten und romantische Songs angelehnt. Dieses Mal war es sehr frustrierend zuzusehen, was mit der Gesellschaft passiert, mit den sozialen Medien, den Nachrichten.

Maxime: Definitiv. Tom fängt immer an, die ersten Demos für die Songs zu schreiben. So bekommen wir alle ein bisschen Inspiration und deswegen ist das Album so, wie es jetzt ist.

Tom: Ich glaube wir haben ihn ausgewählt, und nicht Utrecht, also nicht, weil wir das Album in unserer Heimatstadt aufnehmen wollten. Es war nur ein netter Bonus. Wir wollten mit Simon zusammenarbeiten, weil er ein paar coole Platten mit Bombay gemacht hat, die wir sehr mochten. Sie sind kantig und gleichzeitig fließend. Das war genau das, was wir wollten und es hat sehr gut zusammengepasst.

Maxime: Wir haben mit Simon Akkermans gearbeitet, er hat mal bei C-Mon & Kypski mitgemacht und sitzt in Kytopia. Das war mal die größte Location in Utrecht, aber dann wurde sie zu ganz vielen Studios umgebaut. Es ist ein großartiger kreativer Ort mit vielen Musikern und Aufnahmestudios. Als wir das Album aufnahmen, haben wir uns sogar ein paar Instrumente von anderen Leuten geliehen, ein paar Synthies, Drums und Gitarren. Wir hatten schon einmal einen Song mit Simon aufgenommen und uns gefiel, wie er gearbeitet hat.

Hat sich euer Verhältnis zur Albumproduktion verändert?

Maxime: Das erste Album haben wir in einer Woche aufgenommen, das zweite in 14 Tagen. Auf den beiden ersten Alben haben wir mit dem gleichen Producer gearbeitet. Reyn Ouwehand hat die Musik absolut nicht angefasst und uns einfach aufnehmen lassen. Wir haben alles live eingespielt. Dieses Mal nahmen wir uns zwei Monate Zeit und haben uns auf jedes einzelne Detail konzentriert. Das war im Vergleich zu den ersten beiden Platten ein vollkommen anderer Ansatz, was sehr gut war, aber auch aufregend und ambitioniert. Mit den ersten Alben wussten wir schon, wie das Material sich anhören würde, am Ende des Tages hatten wir einen fertigen Song vorliegen. Als wir aber anfingen »Mirage« aufzunehmen, wussten wir nicht, wie der Sound klingen würde und wir mussten lange warten. Es war auch das erste Mal, dass jemand uns beim Schreiben unterstützt hat, weil Simon uns sehr mit den Parts half. Es war definitiv ein komplett anderer Prozess.

Tom: Bei den letzten Alben haben wir alles zusammen live aufgenommen. Hier war es so: okay, erst mal die Drums, dann Bass, später die Gitarren und so weiter. Und am Ende des Monats hatten wir endlich das Ergebnis. Es war eine tolle Entwicklung. Wenn man drei Alben zusammen gemacht hat, hat man mehr Erfahrung, man weiß was man will und was man klanglich so mag.





Besonders im Musikvideo zu »Lush Looms« thematisiert ihr Virtual Reality. Denkt ihr, dass die Etablierung der virtuellen Realität eine positive Entwicklung in unserer Gesellschaft darstellt?

Maxime: Naja, es hilft der Gesellschaft schon, aber ich denke es gibt sehr große Nachteile, die wir einfach noch nicht bemerken. Wir gucken grade die Serie »Black Mirror« . Das ganze Internet, die Technologie, das können wir alles nicht verarbeiten, es ist zu viel. Und genau das ist die Kehrseite, das kann man in den sozialen Medien beobachten, eigentlich überall.

Tom: Und es wird nur wachsen. Ich denke in naher Zukunft wird es uns überfordern und es geht alles nur in eine Richtung. Aber es ist manchmal echt hilfreich. Wir alle sind so süchtig nach Social Media. Wenn ich schlafen gehe, checke ich immer schnell noch Facebook und manchmal frage ich mich, warum zum Teufel ich das eigentlich mache.

Maxime: Wir verwandeln uns langsam in Zombies. Es gewinnt allmählich Überhand, fast wie eine Epidemie. Es ist eine Sucht, welche die Leute nicht wahrnehmen. Meine Freundin ist unglaublich süchtig, aber sie sagt es natürlich nicht. Wir sind so an unsere Handys gebunden, wenn uns die jemand einfach aus der Hand nehmen würde, würden wir uns panisch fragen, was wir mit unserer Zeit anstellen sollen. Also sehen wir es als einen Fortschritt, aber am Ende wird es kein Fortschritt sein, sondern der Niedergang. Und darum geht’s auch in »Black Mirror«.