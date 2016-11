Millie Bobbie Brown hat nach ihrer Rolle als Eleven im Überraschungs-Serienhit des Sommers »Stranger Things« einige Übung darin, allerlei verstörende und intensive Gefühlslagen zu spielen. Das fand wohl auch Christopher Sims, der bei dem neuen Musikvideo des britischen DJ- und Produzentenduos Sigma Regie führte, und schnappte sich Eleven kurzerhand, um gut drei Minuten lang in neonlichtdurchfluteten Straßen ihr Gesicht zu filmen, während sie die Lippen zum Songtext bewegt.

Sigma, für Songs wie »Nobody To Love« und »Rudeboy« bekannt, liefern den Sound in »Find Me« nicht allein: die Stimme zum Track gehört zum Talentbündel Birdy , die seit ihrem 15. Lebensjahr mit jedem Release Stammgast in den Charts ist. Eins ist klar: Mit Millie Bobbie Brown im Team kommen die drei ganz sicher nicht um einen Klick-Hit umhin.