Sommer 2016. Milky Chance sind fern der Heimat. Ein Festivalauftritt in den USA steht kurz bevor. Die Sonne brennt. Clemens Rehbein und Philipp Dausch legen sich Backstage im Schatten ins Gras. Die ersten Songs des neuen Albums sind längst im Kasten, ein Titel ist aber noch immer nicht in Sicht. Das Thema nagt an ihnen, geht ihnen nicht aus dem Kopf. Auch nicht jetzt, kurz vor der Show, wo sie ihre Kräfte sammeln. Ihre Blicke richten sich gen Himmel, der blau zwischen der Blüten tragenden Baumkrone aufblitzt. Dann ist alles plötzlich eindeutig, und einer der beiden ruft: »Ich hab’s: ›Blossom‹, Alter!«





»Blossom – das Wort hat einen schönen Klang, und seine Bedeutung ist so organisch«, erklärt Philipp, während er sich den Begriff noch ein paar Mal auf der Zunge zergehen lässt. Die Dinge in ihrer Natürlichkeit nicht einzuschränken scheint eine generelle Vorliebe der Band zu sein. Ist ja auch alles »einfach so« passiert: 2013 wissen Clemens und Philipp nicht so recht, was sie mit ihrer Zeit anfangen sollen. »Wir haben unser Abi gemacht, Schule war also aus. Wir wollten rumreisen, hatten vorher aber noch ein bisschen Zeit. Also haben wir die Songs, die Clemens geschrieben hat, aufgenommen und bei YouTube hochgeladen.« Einfach so halt ...





Der Rest der Geschichte ist bekannt: Die Kasselaner verpassen mit ihrem Hit »Stolen Dance« scheinbar über Nacht so ziemlich der gesamten Welt denselben Ohrwurm. Sie spielen ausverkaufte Touren rund um den Erdball, erreichen mit »Sadnecessary« Platin-Status und dürfen als erste deutsche Band den US-Talkmaster Jimmy Kimmel in seiner Late-Night-Show beehren. »Das ging schon alles wahnsinnig schnell, aber was sollen wir sagen? Man muss einfach mitgehen«, erklärt Philipp. »Wobei es immer mal wieder Momente gab, in denen uns plötzlich bewusst wurde, wie groß das alles geworden ist. So eine Lawine will man ja eigentlich nicht aufhalten, aber das Bewusstsein, dass man es auch gar nicht könnte, löst schon ganz schön Respekt aus«, räumt er ein. Trotzdem wirken die beiden wenig beeindruckt von den Vorgängen um sie herum. Philipp zuckt bloß mit den Schultern: »Reisen wollten wir ja sowieso, Musikmachen mögen wir auch.« Etwas Besseres hätte ihnen vor gut drei Jahren also gar nicht passieren können.