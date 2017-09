Meine kleine Schwester fand Mileys vorheriges Album ja scheiße. Und Sony ging das ähnlich – ihr Label zählt es nicht mal zu ihrer offiziellen Diskographie. »Miley Cyrus And Her Dead Petz« kitzelte hingegen Indie-Interesse hervor, wenn auch vornehmlich wegen Wayne Coynes Beteiligung. Es konnte musikalisch nicht überzeugen, war aber wegen seiner unwahrscheinlichen Kollaboration, der frechen Ästhetik und seiner sprunghaften Willkür spannend zu verfolgen. Mit dem Nachfolger geht es nun in ruhigere und flachere Gewässer. Um kalauernd mitzugehen: »Younger Now« klingt ziemlich alt. Entsprechend der Standards der Chartpop-Produktion ist es einfach und direkt strukturiert.Mal stampfend, mal schwelgend, mit hier ein wenig Country und dort ein wenig Ballade dreht es sich meist um die Liebe und das gute Leben, also persönliche, aber erprobte Popthemen. Nur das selbstreferenzielle Titelstück sticht daraus hervor, in dem sie ihre Zuhörer warnt: »What goes up, must come down«. Miley Cyrus kann mit ihren 25 Jahren eben kein Jugend-Zielgruppenprodukt mehr sein. Dass sie das weiß, stattdessen ihr bis dato intimstes Album produziert und dadurch versucht, in Würde zu Altern, ist nicht spektakulär anzuhören, aber doch irgendwie sympathisch.