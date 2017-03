Und auch wenn sie sich längst von ihrem Indie-Status freigestrampelt haben, knüpfen die Mighty Oaks mit ihrem Album »Dreamers« genau an diese Roadtrip- und Alltagsflucht-Sehnsucht an. Mit Universal steht allerdings auch ein Label hinter der Band, das bei diesem Album ganz klare Erwartungen formuliert hat. Dass diese Auflage den Musikerin eine ziemliche Balance-Fähigkeit abverlangt, gibt Sänger Ian Hooper ganz offen zu: »Universal ist auf jeden Fall eine große Popbude. Da immer bei sich zu bleiben ist schon eine Herausforderung. Wir haben schon darum gekämpft, uns treu zu bleiben, und deshalb singen wir direkt im ersten Song: ›No matter what you do people are gonna criticize.‹ Das Label wollte natürlich, dass wir große Popnummern schreiben. Wir haben aber von Anfang an gesagt, dass wir keine easy-cheesy Band werden wollen, die nur von einem erfolgreichen Song lebt, sondern wir wollen unsere Alben gerne spielen und an ihnen wachsen.«