Es trägt den neuen Namen »PEOPLE«-Festival, Austragungsort und Konzept bleiben aber gleich: Auch in diesem Jahr wird es wieder ein Michelberger Festival in Berlin geben. Rund 120 Acts werden am 18. und 19. August 2018 im Funkhaus Berlin auftreten. Wer genau spielen wird, ist noch ein Geheimnis, wenn man sich aber das Line-up des Festivals 2016 anschaut, kann man durchaus optimistisch sein. In einem Statement heißt es dazu: »There will be artists you have not heard before and ones you know every song of. The work itself lighting the way.« Details zum Ablauf sollen erst kurz vor der Veranstaltung bekannt gegeben werden.

2016 haben beim Michelberger Music Festival Acts wie Bon Iver, Damien Rice, The National, Alt-J, Erlend Øye, The Staves und viele mehr gespielt, nachdem sie zuvor ein paar Tage gemeinsam geprobt hatten. Beim Festival gab es keinen normalen Zeitplan, viel mehr wurden die Festivalgäste mit Hilfe von verschieden farbigen Bändchen durch die vielen Räumlichkeiten der Funkhaus-Studios gelotst und mussten sich überraschen lassen. Ein außergewöhnliches Konzept, das damals aber nicht nur auf positive Resonanz stieß.