Michael Kiwanuka live in Köln

22.11.2016, Köln, Live Music Hall









Der Brite Michael Kiwanuka scheint ziemlich Detailversessen zu sein. Wohl auch deswegen erschien sein Zweitwerk »Love & Hate« erst vier Jahre nach dem Debüt »Home Again«. Die Frage, die sich bei einer derart perfektionistischen Herangehensweise unwillkürlich stellt: kann das im Rahmen eines Konzerts funktionieren? Es kann – mit Abstrichen.

Denn man merkt den großartig geschriebenen, konstruierten und arrangierten Songs an kleinen Stellen immer wieder ihre Schwächen an, wenn sie live von einer sechsköpfigen Band gespielt werden: »I’ll Never Love« klingt, als ob jemand drei bis sieben Spuren vergessen hätte, bei »Rule The World« gniedelt und quietscht die Gitarre ein wenig zu viel, »Father’s Child« kommt ein gutes Stück zu verzerrt aus den Verstärkern und bei der großartigen Zugabe »Cold Little Heart« vermisst man zum absoluten Glück den Background-Gesang. Und ob die Begebenheit, dass weiße Endzwanziger bei »Black Man In A White World«“ die titelgebende Zeile mitsingen jetzt musikalisches Blackfacing ist oder doch nur Identifikation, Gleichheit und Fantum sollen Simon Reynolds oder Diedrich Diederichsen entscheiden.





Das soll aber selbstverständlich alles nicht darüber hinwegtäuschen, dass der sehr zurückhaltende Michael Kiwanuka und seine Band ein ausgesprochen gutes Konzert in der Live Music Hall spielen, die an und für sich in etwa sowas ist, wie der Zahnarzt: Man geht nur hin, wenn man muss. Und bei der herausragenden Qualität vom britischen Soul-Sänger muss man das definitiv. Leider sind es aber doch die fehlenden Kleinigkeiten und Details, die dieses sehr gute Konzert eben nicht zu einem großartigen Konzert werden lassen. Der Teufel steckt mal wieder im Detail.