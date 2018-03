Die Liste der Bands mit denen dieser Mann als Songwriter, Produzent oder Musiker zusammengearbeitet hat, füllt viele Seiten. Jeremy Gara (Arcade Fire), The Luyas und Bell Orchestre sind Acts, in deren Zusammenhang man den Namen Michael Feuerstack liest. Nachdem der kanadische Musiker in den vergangenen Monaten seine hauptsächlich in den Dienst anderer Bands stellte, wird im Mai sein neues Soloalbum »Natural Weather« erscheinen.



Vorab veröffentlicht der Singer-Songwriter mit »Nobody Knows« einen sanften Song, zu dem wir euch das charmante DIY-Video präsentieren dürfen.