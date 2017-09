Wissenschaftliche Studien haben ergeben, dass Micah P. Hinson mit »The Day Texas Sank To The Bottom Of The Sea« einen der herzzerreißendsten Songs der Musikgeschichte geschrieben hat und auch sonst zu den größten Entdeckungen gehört, die der gemeine Moll-Mensch machen kann. Der kauzige Südstaatler hatte schon immer einen Hang zu großen Gesten und bezeichnet den Rahmen für seine neuesten Songs diesmal als Modern Folk-Opera. Diese beginnt nach dem Intro mit der wunderbaren Ballade »The Great Void« und geht mit Cash-Vibes und dem kleinen Song »Oh, Spaceman« für seinen Sohn weiter.Alles so weit nach Pflichtkauf-Plan und alles wieder vorgetragen von dieser markanten Stimme, die auch Steuererklärungen und Bußgeldbescheide in Killer-Balladen verwandeln könnte. Leider wäre aber auch ein Bußgeldbescheid-Blues besser als die Spoken-Word-Passagen und drögen Instrumentals, zu denen Hinson im Anschluss einfach zu oft als Konzept-Kleister greift. All das Füllmaterial, das dann doch höchstens beim Gähnen die Kinnlade rührt und den eigentlich positiven Einstieg mindert. Da kann man noch so rumnölen, ich habe das Konzept nicht verstanden: Muss eine EP mit vier bis fünf wirklich guten Songs zu einem blutleeren 14-Track-Epos aufgeblasen werden?