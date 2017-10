Im Musikvideo zur neuen Single »Little Dark Age« orientieren sich die New Yorker in Sachen Stil und Sound jetzt ganz an The Cure : dunkel geschminkte Augen, wilde Frisuren und Outfits mit schwarz-weiß Kontrast. Der Look des Musikvideos ähnelt in seiner Ästhetik auch der fünften Staffel »American Horror Story«.Klanglich greifen MGMT ebenfalls tief in die Achziger-Jahre-Kiste: Düsterer Synth-Pop, der in seiner Retro-Instrumentierung ganz nach einer The Cure-Hommage klingt. MGMT springen damit schwungvoll auf den Revival-Zug auf.