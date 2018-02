Es ist allein schon beeindruckend, die Irrungen und Wendungen in der Karriere der wahlweise Weirdos, wahlweise Popgötter MGMT zu betrachten: Es ging vom juvenilen Indie-Hit über überkandidelten Wahnsinn bis hin zu Experimenten mit soliden Rock-Traditionen und immer wieder phasenweise hier- oder dahin zurück. Nun, nach der ersten längeren Pause ihrer Geschichte, ist die Band ein weiteres Mal in eine ihrer hybriden Zwischenwelten eingekehrt: »Little Dark Age« changiert zwischen süßlichem Pop, der stellenweise an Air zu Zeiten der »Virgin Suicides« erinnert, und stolpernden Lo-Fi-Experimenten, die manchmal sogar den Witz der unvergessenen Ween wachrufen.

Dieses Soundgewand steht MGMT ausgezeichnet: Der elegant verträumte, aber auch mit Widerhaken versehene Synthie-Twee der Singles »Little Dark Age« und »When You Die« gerät in der anregend ausgestalteten Version der Band ausgesprochen hittig, gleichzeitig ist auch das Album als Ganzes ein herausragend sinnliches Vergnügen. Auf Basis ihrer Stilvorlage leben MGMT ihr kreatives Potenzial voll aus, vielleicht mehr als je zuvor in ihrer Karriere . Das Beste an dieser umwerfend guten Platte: Hier gerät nichts in Verdacht, an einen aktuellen Indie-Trend anzudocken, und es ist doch lupenreiner, großer Pop. Vielleicht schwenken MGMT mit »Little Dark Age« tatsächlich noch auf die großartige Pop-Laufbahn ein, die ihnen viele schon vor zehn Jahren vorausgesagt hatten.