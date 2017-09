Ein mindestens verprügelter, womöglich angeschossener Hund? Ein manischer Kassengestellträger, der einfach gar keinen Bock mehr hat auf den ganzen Scheiß? Ein lässig danebengegangener Rettungseinsatz bei einem Großbrand im Post-Hardcore-Club? Die zugegebenermaßen hilflosen Beschreibungen treffen die Klangwelten auf Metz ’ drittem Studioalbum »Strange Peace« nur bedingt. Sicher ist: Die vier herausschießenden Buchstaben sind unbedingt als Lautstärke zu verstehen, daraus speist sich der Soundkosmos von Metz . Nur Wände aus vier bis sechs Saiten, keine Soli, Song gewordene Statements in 30 Sekunden bis drei Minuten.Die drei Kanadier pflügen in der klassischsten aller Rockband-Besetzungen alles kaputt, was nicht schnell genug die Garage verlässt. Post-Hardcore, der an die Melvins , Big Black, Mudhoney Fugazi oder Sonic Youth erinnert, immer übersteuert, immer kompromisslos. Besser und eindringlicher als auf Platte ist das nur noch live. »A couple beers, then you’re on, then you black out, then you wake up«, sagte Sänger Alex Edkins einmal über die Auftritte seiner Band. Sollte man auf keinen Fall verpassen. Ohropax zu Hause lassen – nach wenigen Wochen wird der Schmerz sicherlich nachlassen.