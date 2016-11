Acht Jahre ist es nun bereits her, dass Metallica mit »Death Magnetic« ihr letztes reguläres Album veröffentlichten. 2011 arbeiteten sie für die Platte »Lulu« noch mit dem leider mittlerweile verstorbenen Lou Reed zusammen und 2013 produzierte die Band mit »Metallica Through The Never« einen eigenen Kinofilm, doch auf Studioalbum Nummer Zehn ließ die wohl größte Metal-Band der Welt ihre Fans lange warten. Am 18. November ist es aber endlich soweit: das lang ersehnte »Hardwired... To Self Destruct« erscheint. Im Zuge dessen kommt die Band am 14. November für ein exklusives Event nach Berlin – und ihr könnt live dabei sein!