Metallicas Rückbesinnung auf Old-School-Thrash-Metal, die 2003 mit dem vermurksten »St. Anger« begann und 2008 das hervorragende »Death Magnetic« hervorbrachte, setzt sich auch auf »Hardwired... To Self-Destruct« fort. Neu ist bloß, dass sie ihre präzisen Brachial-Riffs jetzt mit den Songwriting-Skills ihrer mittleren Phase ab 1991 zusammenfügen. Am meisten Spaß macht das, wenn sie an ihre Frühzeit anknüpfen, wie auf »Hardwired«, das mit seinem trockenen, schmucklosen Geknüppel beinahe vom 1983er-Debüt »Kill 'Em All« stammen könnte. »Spit Out The Bone« nimmt sich das Tempo und die Melodiösität von »Ride The Lightning« und verbindet beides mit einer Catchyness, die Metallica erst in den 1990ern entwickelten. Das gilt auch für »Moth Into Flame«, nur das hier der Bezugspunkt »Master Of Puppets« heißt. Auf der anderen Seite stören aber auch Ausrutscher ohne großen Wiedererkennungswert das Bild. »Murder One« befasst sich textlich mit Metallicas großem Idol Lemmy Kilmister , ist musikalisch aber keine Motörhead-Hommage, sondern klingt wie eine wenig inspirierte B-Seite aus der Zeit des Schwarzen Albums. Ähnlich dröge sieht’s bei »Confusion« und »Her Comes Revenge« aus — hörbar, aber schnell vergessen. Hätten Metallica solche Filler rausgelassen, wäre »Hardwired...« statt eines durchwachsenen Doppelalbums ein kompakter Thrash-Brocken mit dem Zeug zum Klassiker geworden.