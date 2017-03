Eine Hitmaschine namens Mesmo und ein Dutzend Gastmusiker ergeben ein großartiges Album.

Unter dem kryptischen Namen Mesmo firmieren die Musiker, Songschreiber und Produzenten Vredeber Albrecht und Lars Precht (Blumfeld). Für ihr Album »The Same Inside« haben sie sich diverse Musiker an Bord geholt: Dirk von Lowtzow (Tocotronic), Justine Electra, Jens Friebe, Torsun Burkhardt (Egotronic), Pascal Finkenauer, Zwanie Jonson, Nicolai von Schweder-Schreiner (Veranda Music) und Pit Przygodda (Go Plus) sind dabei. Eine sehr weise Entscheidung, denn das Ergebnis dieser mannigfaltigen Kollaborationen ist eine stilistisch abwechslungsreiche Platte, bei der man sich kaum entscheiden mag, welcher Song am besten ist. Ist es das Divine Comedy evozierende »Available« (interpretiert von Dirk von Lowtzow), die todtraurige Ballade »Relief« (interpretiert von Nicolai von Schweder-Schreider) oder gar das Duett »Hold My Tears« (interpretiert von Justine Electra und Jens Friebe)? Perfektes Singles-Material wären alle Songs dieses seltsam mächtigen Albums.