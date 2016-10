Nach den relativ zugänglichen Alben »Obzen« von 2008 und »Koloss« von 2012 verlangen die schwedischen Metal-Virtuosen dem Hörer jetzt deutlich mehr ab. Schon beim Opener »Clockworks« gibt das Schlagzeug seine ungeraden Takte in irrsinnigem Tempo vor, während die Gitarren ihre Thrash-Riffs um schrille Dissonanzen erweitern. »MonstroCity« ist eine schwer verdauliche Lehrstunde in Takt- und Tempowechsel.Bei »By The Ton« geht das Riffing streckenweise in Richtung Free Jazz. Sofern man bei Meshuggah überhaupt von Eingängigkeit sprechen kann, sind solche Momente auf diesem Album selten – »Ivory Tower« ist eines der wenigen Beispiele. »The Violent Sleep Of Reason« ist ein Geniestreich, der viel Zeit braucht, um voll und ganz genießbar zu werden. Wer seinen musikalischen Horizont erweitern will und dafür keine Anstrengung scheut, kann mit diesem Album sehr viel Spaß haben — irgendwann.