Frontmann Carson Cox, Gitarrist David Vassalotti und Bassist Pat Brady kennen sich seit ihrer Jugend. Schon damals fanden sie es scheiße, wenn sich Bands mehr um die Kommerz-Maschinerie kreisten, als um die eigene Musik. Grund genug, um ihre eigene Band 2008 ironischerweise Merchandise zu nennen. Mit ihrem aktuellen Album »A Corpse Wired For Sound«, das in Rosa, New York, Berlin und ihrer Heimatstadt Tampa aufgenommen wurde, kommt das Trio im April auf Tour.

Geschrieben am

08. März 2017, 10:53