Der Ursprung der Idee ist schon einige Jahre alt, da ich schon immer eine Platte machen wollte, auf der nur alte deutsche Songs gesampelt werden, um ein paar Klassiker der Vergangenheit neu aufzulegen und neu zu interpretieren. Mit meinem Produzententeam Lorenz & Urbach und Fay Guevara konnte ich diesmal endlich meine Vision verwirklichen. Da ich kein Dinosaurier bin und nicht wie sonst alle anderen Langweiler zwei, drei Videos vor Release und zwei, drei nach Release rausbringen wollte, habe ich recht kurze Musikvideos abgedreht, sie thematisch verbunden und in einen Kurzfilm gepackt. Die Entstehung des Hörbuchs war eher eine spontane Sache - dazu haben mich die Fans inspiriert. Ich habe in einem Facebook-Kommentar gelesen, dass ich ein Hörbuch machen soll. Gesagt, getan. Dann habe ich es mit freundlicher Unterstützung vom Google Translator noch in vier weitere Sprachen übersetzen lassen. Tape, Film und Hörbuch gibt es auf meiner Seite zum freien Download , das gibt es nur bei MC Smook.Das Thema hat mich 2010 sehr interessiert, als es zusammen mit der WM das Sommerloch in Deutschland stopfte. Seine Thesen kann ich nicht mehr genau rezitieren, aber der Grundtenor seines Buches war fremdenfeindlich. Außerdem wollte er Menschengruppen in gewisse »Rassen« klassifizieren. Nicht sonderlich cool von ihm. Mein Werk »Deutschland schafft sich up« ist somit die sechseinhalb Jahre spätere, aktuellere und positivere Version davon.Heines »Nachtgedanken« kennt man ja aus der Schulzeit und ich fand die umgeschriebene Line »Denk' ich an Deutschrap in der Nacht, bin ich um meinen Schlaf gebracht« sehr catchy. Die Idee zu einer Hommage an die »Dreigroschenoper« kommt vom Produzenten Lorenz, der mich auf den Trip gebracht hatte. Ich habe mir dann alle möglichen Versionen von »Die Moritat von Mackie Messer« angehört und meine eigene mit Anlehnung an den Text von Berthold Brecht geschrieben. Als Interlude im Song »Winke Winke« passt das inhaltlich sehr gut, da Brecht sowieso ein Gegner der Nazis gewesen ist. Wenn man sich mit diesem Hintergrundwissen den Song anhört, wird man vielleicht einiges mehr verstehen können. Aktuell werden diese Autoren und Werke immer bleiben, da sie zeitlose Sachen erschaffen haben. Genauso wie ich.Als ich mit der Idee kam, haben mich meine Produzenten erst mal ausgelacht, da das natürlich alles sehr absurd klingt. Aber der Dialog mit Hitler ist eher wie ein Battle, in dem ich als klarer Sieger hervorgehe. Für das Tape habe ich es als wichtig gesehen ihn direkt zu Wort kommen zu lassen, um das Hörerlebnis für den Konsumenten unterhaltsamer zu konstruieren. Dieses Sample spricht für die gesamte »Sample-Dominanz« des Tapes, da wir die Ersten sind, die auf diesem Niveau mit deutscher Musik gearbeitet haben.