Mayday 2018

Seit 1991 läuft die Mayday, und man mag kaum glauben, dass die Acts der Geburtsstunde – von Westbam über Speedy J bis Sven Väth – bis heute aktiv sind. Letzterer findet sich sogar wieder im Line-up der diesjährigen Veranstaltung, was für die Kontinuität des Traditions-Tanzevents spricht.



Trance, Techno, House, Goa, Hardcore, Hardstyle – all das gibt es wieder auf drei Floors. »Und die Geschmackspolizei bleibt draußen«, wie es auf der Mayday-Website resolut heißt. Und auch wenn sich der rote Faden der Veranstaltung anhaltend durch die Jahrzehnte schlängelt: Angepasst will hier keiner sein. »We Stay Different« lautet die Beschwörungsformel fast trotzig. Eine Menge Partys und Events mussten seit den 90er-Jahren aufgeben – allen voran das Flaggschiff Loveparade. Umso erfreulicher, dass die »Mutter aller Raves« Konzept und Leidenschaft beibehält und damit Treffpunkt einer ganzen Szene bleibt.



