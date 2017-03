In den drei Jahren seit ihrem letzten Album »Once More ‘round The Sun« mussten die Prog-Metal-Ikonen Mastodon einige Schicksalsschläge verkraften: Freunde und Verwandte haben in dieser Zeit eine bittere Krebs-Diagnose erhalten oder sind sogar daran verstorben. »Wir denken viel über Vergänglichkeit nach«, lässt Sänger Troy Sanders wissen. Aus diesem Grund behandelt »Emperor Of Sand« auch das Thema Sterblichkeit – es ist das erste Konzeptalbum der Band seit »Crack The Skye« aus dem Jahr 2009. Musikalisch haben sich die US-Amerikaner jedoch nicht ihrer Vergangenheit besonnen, sondern beschreiten neue Pfade: Während der Opener »Sultan’s Curse« noch Hoffnungen auf ein weiteres herausragendes Sludge-Album weckt, zeigt bereits der folgende Track »Show Yourself«, dass Mastodon einen Teil ihrer Wucht gegen einfache Melodiösität getauscht haben und auch progressives Riffgewitter nur noch fragmentarisch auftaucht. Stattdessen gibt es erstaunlich belanglose Alternative-Rock-Refrains, die zwar ins Ohr gehen, aber nicht die erhoffte Mastodon-Komplexität und -Genialität mitbringen. Dennoch gibt es immer wieder Momente, die Besserung erhoffen lassen – vor allem, wenn Brett Hinds und Bill Kelliher ihre Gitarrensaiten doomig malträtieren oder filigrane Power-Solos abfeuern. Auch Songs wie das psychedelisch angehauchte »Clandestiny« sorgen für einen »Es geht ja doch«-Effekt. Insgesamt fällt es trotzdem schwer, mit dieser softeren, fast massentauglichen Ausrichtung klarzukommen. Sobald man jedoch weiß, was die Platte kann und was nicht, und man seine Erwartungshaltung aufgegeben hat, kann man »Emperor Of Sand« als genau das genießen, was es ist: ein solides, eingängiges Album, das sich irgendwo zwischen melodiösem Alternative-Rock und semi-komplexem Progressive-Metal platziert.