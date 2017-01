Mit »Lonely Planet« (Running Back) vongelingt es dem Label-Macher Gerd Janson einmal mehr, einen ausgemachten Querkopf für sich zu verpflichten. Der bedankt sich wiederum mit einem Album, das mit Club-Musik nur noch am Rande zu tun hat, dafür aber interessante Rückschlüsse auf die musikalische Sozialisation seines Schöpfers zulässt. Yacht- und Krautrock, New Age, Ambient – all das kommt hier derart homogen zusammen, dass man sich am liebsten sofort an der Plattensammlung des in Berlin lebenden Australiers zu schaffen machen würde.