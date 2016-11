Wenn es an etwas in den vergangenen Jahren nicht gemangelt hat, dann dürfte das digitaler Schlafzimmer-Soul gewesen sein. In Anbetracht von »Best Heard In Shadows« (Apollo) ist man schnell versucht, auch Niels Blondell aliasdieser Strömung zuzuordnen. Völlig zu Unrecht, wie sich bei genauerer Betrachtung zeigt. Denn der belgische Produzent schlägt bisweilen gänzlich andere Wege ein. Narkotisierte Bristol-Referenzen, entschleunigte 2-Step-Rhythmen und ein ausgeprägtes Händchen für cineastische Klangsphären fügen sich hier zu einem unverbrauchten Stil-Mix zusammen, der weitaus mehr zu bieten hat, als ein flüchtiger Blick suggeriert.