»Once Upon A Time In Shaolin« vom Wu-Tang Clan ist das am teuersten verkaufte Album weltweit. Nun versteigert Skandal-Unternehmer Martin Shkreli die einmalige Platte auf Ebay.

Das berühmt-berüchtigte Album »Once Upon A Time In Shaolin« der Hip-Hop-Gruppe Wu-Tang Cla n möchte wohl keinen Besitzer finden. Als Unikat sollte die Platte versteigert werden, geriet schließlich jedoch in die Hände des Pharma-Skandalunternehmers Martin Shkreli, der sie für über zwei Millionen Doller ersteigerte . Dies geschah zu der Missgunst des Bandmitglieds da der Gründer des Konzerns Turing den Preis von Medikamenten gegen Aids und Krebs über Nacht radikal erhöhte und so in einen weltweiten Shitstorm geriet.



Seine Errungenschaft versteigert Shkreli nun auf Ebay , um, ganz richtig, noch mehr Geld zu besitzen. Er rechtfertigt die Aktion jedoch mit diesen heldenhaften Worten: » Shkreli

Das aktuelle Gebot liegt bei $75300,00, doch die Auktion läuft noch mehr als neun Tage. Versandkosten von $22,50 berechnet er dennoch. Na, wenn das kein Angebot ist. Aber Achtung: Er schreibt ebenfalls, dass er die Versteigerung eventuell abbricht oder das Album aus Frustration zerstört. Außerdem möchte er die Hälfte des Ertrages an die medizinische Forschung spenden, denn »I am not selling to raise cash –my companies and I have record amounts of cash on hand.«