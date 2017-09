In Sachen Live-Shows war und ist Marteria der Beste seiner Klasse. Nicht grundlos sind seine Tourneen oft in wenigen Sekunden ausverkauft. Wer die sensationellen Shows des gebürtigen Rostockers und Wahlberliners, die für gewöhnlich in den letzten 20 Sekunden in einer Mega-Party enden, nicht verpassen möchte, muss sich jetzt ranhalten oder mit uns Tickets gewinnen!

Geschrieben am

20. September 2017, 12:28