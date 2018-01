Das herausstechende Merkmal der Band um die drei MacIntyre-Geschwister und der beiden Bottomley-Brüder, die sich 2007 in sehr jungen Jahren zusammenschlossen und bald darauf als Marmozets frischen Wind in die Rock-Szene brachten, ist die beeindruckende Diversität in der Stimme von Frontfrau Becca MacIntyre. Im Minutentakt wechselt sie zwischen glasklarem Gesang und kraftstrotzenden Screams, überträgt damit Emotionen von Melancholie bis zu hysterischer Ekstase problemlos auf den Hörer. Doch das ist nicht das einzige Attribut, das den Sound des britischen Quintetts so frisch, wild und gut klingen lässt: Harte Post-Hardcore-Riffs treffen auf eingängige Indie-Rock-Melodien, Paramore (mit metaphorischen Eiern) treffen The Dillinger Escape Plan, das dynamische Chaos einer Truppe energiegeladener Mittzwanziger trifft auf die technisch versierte Eingespieltheit einer routinierten Familienbande.

So gelingt Marmozets mit »Knowing What You Know Now« tatsächlich noch einmal eine Steigerung zu ihrer Debütplatte. Im Gegensatz zum Vorgänger besitzt beinah jeder Song Ohrwurm-Qualitäten und einen Refrain, der sich sofort im Hirn festsetzt, bevor er drei Minuten später vom darauffolgenden abgelöst wird. Ein wenig ruhiger als »The Weird And Wonderful Marmozets« mag Album Nummer zwei zwar geworden sein – aber auch dadurch wirkt es nur noch runder, ausgereifter, erwachsener.