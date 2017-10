Schon vor Jahren hätte sich Brian Hugh Warner besser ganz der Wasserfarbe, den Knetvulven und dem Absinth verschrieben. Aber nein: Immer noch kehrt er die Bruchstücke seiner goldenen Ära zusammen, stopft sie aus und stellt das in der Regel dürftige Ergebnis stolz zur Schau. Ähnlich wie Thomas Gottschalk, der sich uneinsichtig durch die Fernsehlandschaft fremdelt, scheint auch Manson in einer Blase zu leben.Sein zehntes Album »Heaven Upside Down« bellt laut, aber beißt nicht, ist weder originell noch provokativ. Erst spät verfliegt der Eindruck der Mittellosigkeit – weil der Künstler aufhört, sich selbst zu spielen. Bis dahin aber ist es ein entbehrungsreicher, mit lauen Selbstzitaten und modrigen Industrial-Riffs gepflasterter Weg. Witzlose Songtitel-Wortspiele wie »JE$U$ CRI$I$« und »SAY10« sind als Warnetikett zu lesen, denn über Highschool-Toiletten-Niveau kommt Manson auch textlich kaum hinaus. Sturheit? Ratlosigkeit? Nostalgie? Was den bleichen Onkel dazu treibt, Album für Album mit den immer gleichen blasphemischen Spitzen anzutreten, bleibt ein Rätsel.Mittlerweile dürften nämlich auch die letzten Provinzpastoren hinreichend abgehärtet sein – einschließlich derer, die den Unruhestifter einst um jeden Preis kaltzustellen gedachten. Dass einzig die Boulevardpresse den mittlerweile 48-Jährigen noch als Schockrocker etikettiert, kommt nicht von ungefähr. Auch die Tourneen Mansons erwecken den Anschein einer Wanderausstellung, die das Gedenken an den alten Glanz wahren soll. Es wäre nur folgerichtig, jetzt die Geräte abzustellen, sich mit Justin Bieber zu versöhnen und die Diskografie friedlich einschlafen zu lassen.