Marc O’Reilly hat viele Wurzeln. Er ist Arzt und arbeitet nebenbei mit seinem Bruder an einem Electro-Pop-Projekt. Elektronisches ist auf seinen eigenen Alben allerdings nicht viel zu hören. Wie auf seinen beiden vorangegangenen Eigenveröffentlichungen vereint Marc O’Reilly auf seiner ersten Major-Label-Platte zwei Klangrichtungen: »Morality Mortality« ist ein Wechselspiel zwischen eher kratzigem Blues-Rock und weichem, introspektivem Folk. Beide Seiten zieht der Ire gleichermaßen durch, dabei zeigen sich auf der Folk-Seite abwechslungsreiche Melodien und Arrangements, während der amerikanische Blues ein bisschen im Einheitsbrei versinkt. Das langsame Element steht O’Reilly besser – ob es aber dieses Album alleine getragen hätte, ist eine andere Frage. Die versetzten Rhythmen und das Gitarrensolo beim ruhigen, aber dringlichen »Steal Love« sind jedenfalls einprägsamer als die andere, laute Hälfte der Platte. Dass seine Stimme gelegentlich an Bon Iver erinnert, wird so fast zur Nebensache. Es ist kein Wunder, dass »Of Nothing«, ebenfalls aus der stillen Folk-Ecke, zur ersten Single des Albums auserkoren wurde.