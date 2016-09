So treten 17 Künstler auf, die zwar selten die Headliner-Spalten füllen, dafür aber an der Schwelle zur Bekanntheit stehen und damit perfekt in das Konzept passen. Denn »Künstler, die entdeckt werden wollen« sind sie alle noch ein Stück weit. Dabei finden sich vor allem in den eigenen lokalen Reihen interessante Künstler, wie die Münchner Rapperin und Kulturpalast-Moderatorin Fiva, die gemeinsam mit der Jazzrausch Bigband auftreten wird.





08.10. München § Avec, Carnival Youth, Christian Löffler, Fai BaBa, Fiva x JRBB, Island, Jesse Mac Cormack, Josin, Klangstof, Lea Porcelain, Máni Orrason, Münchner Kneipenchor, Still Parade, Wellness u. v. a.