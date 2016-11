Was passieren kann, wenn ein Produzent wie Neil Comber, der schon verkopftere Acts wie Django Django zu Dancefloor-Sensationen machte, seine Hände an eine Band mit einem derartigen Talent für Melodien bekommt, zeigt das Debütalbum der Briten Man & The Echo : Hit folgt auf Hit, egal welche Dekade des Pop sich die Band gerade stibitzt. Zu einem Disco-Stampfer wie »Distance Runner« hätte Jarvis Cocker in den 1990ern wahrscheinlich Freudentränen geweint, wenn er denn so etwas Uncooles getan hätte; und bezüglich »Operation Margarine« haben sich bereits die 1970er an ihr altmodisches Wählscheibentelefon gesetzt, weil sie gerne ihre Vibes zurück hätten.Angesichts dessen sind gelegentliche Walzer-Einlagen dann nur konsequent – ist ja auch irgendwo Pop, bloß älter. Nur die Aufdeckung gesellschaftlicher Missstände des langjährigen Sozialarbeiters Gareth Roberts am Mikrofon passt nicht ganz so glatt zu Northern Soul und Rock’n’Roll-Klavier, ebenso wenig wie der Vorwurf ans System, sich bei irrelevanten Details selbstkritisch zu zeigen, um damit fundamentalere Missstände zu kaschieren. Das meint übrigens die eingangs erwähnte »Operation Margarine«. Aber wer denkt darüber noch nach, wenn die Füße vom Tanzen bluten?