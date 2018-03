18.03.2018, Köln, Wohngemeinschaft

Nach der Show sind auf dem kleinen aufgebauten Merchtisch neben zahlreichen Platten und CDs auch T-Shirts zu finden. Auf diesen sind drei kleine Füchse zu sehen, die sich gemeinsam in eine Richtung – vorwärts – bewegen. Dieses kleine Detail ist auch gar nicht so weit von der musikalischen Realität von Mammal Hands entfernt. Denn vor allem live wird jeder der feinfühligen Jazz-Songs der Briten zu einer kleinen gemeinsamen Reise. Das Trio, bestehend aus Drums, Piano und Saxophon, wagt sich in seinen Songs immer nur langsam vorwärts. Von Struktur dem Post-Rock nicht unähnlich werden hier die Klavier- und Saxophon-Motive behutsam erweitert und auch die Schlagzeugpatterns verfeinert. Der große Ausbruch bleibt jedoch meistens aus, dafür sind die Mammal Hands zu – na ja – ausgefuchst.

Abgesehen vom wortführenden Pianisten Nick Smart, der sich mehrfach artig bedankt, übernimmt keiner der drei eine Führungsrolle: Angeberische Soli sucht man trotz ausgewiesenem Können an den jeweiligen Instrumenten glücklicherweise vergebens; man wagt sich immer nur gemeinsam vorwärts. So spielt sich das Trio aus Manchester durch die Songs ihres neuen Albums »Shadow Work« und einzelne, versprengte frühere Songs wie das großartige »Kandaiki« oder »Quiet Fire«. Nur einen übermächtigen Gegner fordert man auch gemeinsam mit dem Publikum nicht heraus: Die Nachbarn der – übrigens schon weit im Vorfeld ausverkauften – Wohngemeinschaft. Die fordern pünktliche Nachtruhe, weswegen die kleine Reise schon nach einer guten Stunde ein jähes Ende findet.