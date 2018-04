Es gibt eine Musik mit Sicherheitsgarantie. Mit der beruhigenden Gewissheit, dass man als ihr Anhänger immer zur Familie der Kenner gehören wird. Kenner, die ihre Bands in kleinen Clubs spielen sehen, auf denen der Zigarettenautomat im Vorraum mit dem schweren Windfang unter ausgelegten Gratismagazinen ächzt, der Barkeeper daheim Michel Foucault liest und die Spülknöpfe der alten Pissoirs mit »FCKAFD«-Stickern kenntlich gemacht sind. Der streng gebaute, aber expressiv herausgeschleuderte Hardcore von Mahlstrom gehört in diese Welt. Seine Rhythmen leben gleichermaßen von Aggression und Symmetrie.



Sie sind nicht so vertrackt wie bei Beecher oder The Hirsch Effekt, aber zugleich vital genug, um sogar Mucker zufriedenzustellen, die ihre Kumpels mit den Aufnähern von Converge und Dyse mal aus Spaß in den Kellerschuppen begleitet haben. Verzweiflung, Wut und Anflüge von Melodien erinnern an internationale Größen wie Thrice oder Poison The Well. Das poetische Unbehagen und die bei allem Holzen und Bolzen numinose Stimmung weckt den Geist der goldenen Zeiten von Blunoise Records. Besonders angenehm ist, dass Mahlstrom bei aller Zeitkritik immer lyrisch bleiben. Trotz eindeutiger Songtitel wie »Wertegemeinschaft« oder »Echokammer« werden sie niemals so platt wie die kleinen Sticker auf dem Klo des Clubs.