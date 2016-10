Wer ist dieser Maeckes ? Die Frage, die der vorab veröffentlichte Titelsong seines je nach Zählweise dritten, vierten oder fünften Studioalbums stellt, beantwortet auch die Langstrecke nicht zweifelsfrei. Das ist aber keineswegs enttäuschend, sondern macht die mysteriöse Aura rund um das Stuttgarter Die-Orsons-Mitglied nur noch spannender. Sicher ist nur, dass »Tilt« das Format des HipHop-Albums in alle möglichen Extreme ausdehnt – sowohl musikalisch als auch textlich und ganz allgemein künstlerisch. Das reicht vom Rock-Rap der Prägung des späteren Casper im Opener »Der Misserfolg Gibt Mir Unrecht« über den besagten Missy-Elliott-Bouncer »Tilt« und traurige, emotional packende Liebeslieder wie »Kreuz« bis hin zu wenigen sanft poppigen, in der Tradition der Orsons stehenden Tracks wie »Loser«.Markantestes Merkmal ist aber Maeckes’ nochmal gesteigerte Lust an lyrischen und musikalischen Experimenten, etwa in der so müde wie nebulös klingenden Kindheitserinnerung »Urlaubsfotograf«, dem vokalzentrierten und mit einem Josef-Hader-Feature garnierten »Kino« und mehreren Tracks, die zumindest in Teilen einen in Relationen des HipHop-Genres fast schon avantgardistischen Ambient-Charakter besitzen. Aber weil das so gelungen ist und so anregend klingt, ist »Tilt« ein Album, das auf jeder Ebene sehr viel bietet und kaum Ausfälle enthält, und das Maeckes als einen der größten Lyricists im deutschsprachigen HipHop beweist. Egal, wer er nun eigentlich ist oder nicht ist.