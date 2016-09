Der US-Amerikaner Travis Stewart ist dafür bekannt, aktuelle Trends in der europäischen elektronischen Musik aufzugreifen und sich kopfüber in sie hineinfallen zu lassen. Ob Drum’n’Bass, Grime, Techno oder Ambient, in den letzten 15 Jahren füllte er seine Alben stets mit neuen, überraschenden Sounds. Man mag das Mitläufertum oder auch kreative Offenheit nennen, doch Stewart liefert zuverlässig und auf Anhieb vernünftige Resultate, die sich qualitativ mindestens im soliden Mittelfeld des jeweiligen Genres einordnen.