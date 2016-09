Hätte Ariana Grande nicht schon vor Wochen dem Rätselraten ein Ende gesetzt und das Geheimnis via Instagram gelüftet, wäre es spätestens nach diesem Album klar: Mac Miller ist in Love und das nicht halbherzig, sondern ganz und verdammt noch mal gar. Was einst als hippes Lebensgefühl in Form seines Mixtapes »K.I.D.S.« begann, ist bereits vor langer Zeit seinen Chucks und Decks entwachsen. Keine zwei Alben danach präsentierte der dann 23-jährige Miller »GO:OD AM« und allen war klar: Dieses Meisterwerk wird schwer zu überbieten sein. Aber wer glaubt, dass zwölf Monate nicht ausreichen, um über sich hinauszuwachsen, der wird von »The Divine Feminine« eines Besseren belehrt. Die Liebe gab Miller offensichtlich nicht nur Kraft, sondern auch Inspiration für neue, einzigartige Songs: »Soulmate«, »Cinderella«, »Stay«, »Skin« und zu guter Letzt »Dang!«, um nur fünf von zehn Tracks zu nennen, die Miller mit Anderson .Paak, Kendrick Lamar, Ty Dolla $ign und eben seiner Liebsten zustande gebracht hat. Wie groß seine Bandbreite ist, zeigen vor allem die zwei letztgenannten Stücke. Wie sehr »Skin« im wahrsten Sinne des Wortes unter die Haut geht und wie viel Euphorie »Dang!« umstandslos freisetzt, ist schwer zu beschreiben. Vielleicht sollte man sich bei diesem Album an den bewährten Sinnspruch halten: Über Musik zu sinnieren ist wie über Architektur zu tanzen. Und über Liebe zu singen nur dann möglich, wenn sie einen trifft wie ein Schlag. Dang!