Die Temperaturen steigen, der Frühling scheint so langsam aus dem Winterschlaf aufzuwachen. Was passt da besser, als ein neues, sonnendurchflutetes Lied von Mac DeMarco ? Richtig: fast nichts!Bevor der verschlurfte Übersympath des Indiepop am 5. Mai sein neues Album veröffentlicht, präsentiert DeMarco ein buntes Video zum Titeltrack »This Old Dog«. Regie hat der Musiker selbst übernommen, was man dem liebenswert schrulligen Clip auch in jeder Sekunde anmerkt. Hundemasken, Sonnenschein und Los Angeles, so lässt sich der Inhalt kurz und knapp zusammenfassen, aber seht selbst: