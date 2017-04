Ungewöhnlich Synthesizer-durchzogen kommt Mac DeMarcos neue »This Old Dog«-Single »On The Level« daher. Das Lied, welches insbesondere in Kombination mit seinem Audio-Video Seapunk-Assoziationen weckt, ist nach »This Old Dog« und »My Old Man« die dritte dreiwortige Auskopplung und geht klanglich in eine ganz andere Richtung als die vorherigen. Wie der trippige neue Song klingt, hört ihr hier: