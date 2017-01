Vergangenen Mai spekulierten wir noch darüber, was Mac DeMarco wohl mit Andrew VanWyngarden von MGMT im Studio treibt, wenig später wussten wir: nicht viel. Nun gibt es allerdings die frohe Kunde, dass am 5. Mai ein neues Album von DeMarco erscheinen soll. Songs, die einen Umzug von New York nach Los Angeles überdauern mussten und so nach Aussage ihres Schöpfers länger reifen konnten, als es für die Arbeitsweise des 26-Jährigen sonst üblich wäre. Wie sich das in der Praxis äußerst, kann ab sofort jeder selbst beurteilen, wurden doch gleich zwei neue Songs mit der Ankündigung veröffentlicht. Noch besser: Live-Termine wurden auch noch im gleichen Atemzug bekanntgegeben.