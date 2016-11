Seit 16 Jahren ist M.A.N.D.Y. jedem ein Begriff, der sich schon mal mit elektronischer Musik aus Deutschland auseinandergesetzt hat. Patrick Bodmer und Philipp Jung stehen seit über einem Jahrzehnt in der Riege der DJ-Duos ganz vorne.



Dementsprechend erstaunlich ist es, dass »Double Fantasy« tatsächlich erst ihr Debütalbum sein soll. Schließlich hat sich nicht zuletzt »Body Language«, das sie zusammen mit den Get-Physical-Mitgründern Booka Shade produzierten, als Hymne einer ganzen Generation ins Gedächtnis eingebrannt. Angesichts dessen erwartet man von ihnen eigentlich kaum noch etwas anderes als gut gemachten Tech-House, ohne besondere Tiefe, dafür mit umso mehr Pop. Auf der anderen Seite könnte man, wenn man sich denn schon entscheidet, nach so langer Zeit ein Debütalbum einzuspielen, ja auch einen raushauen. Das gelingt M.A.N.D.Y. aber nicht. Auf »Double Fantasy« pluckert es hier, dort treibt es melodiös vor sich hin, aber mehr passiert nicht. Exemplarisch dafür steht »Body Language«, natürlich in einer aktualisierten 2016er-Version: Während das Original neben der berühmten, mitreißenden Synthie-Hookline vor allen Dingen ein Kind seiner Zeit war, ist das Rework eine analoge, perkussiv angehauchte Version für den nächsten Beach-Club, die sich in keinem Moment etwas traut – nicht mal Peinlichkeit.



M.A.N.D.Y haben sich bemüht, smart zu wirken, und so »bemüht« wirkt auch der Rest des Albums. Das mag nach so langer Zeit verständlich sein, reicht aber nicht zu einer überzeugenden Platte.