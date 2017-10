Leicht ist es mit Sicherheit nicht, aus dem Dickicht junger deutschsprachiger Punkbands hervorzustechen. Schließlich kann nicht ein jeder Zynismus und Wut derart perfekt verbinden wie Love A oder so viele klaustrophob-bedrückende Evergreens schreiben wie Turbostaat, und so kranken auch Lyvten aus Zürich an ihren fehlenden Alleinstellungsmerkmalen.Ja, die Mischung aus rasendem Oldschool-Hardcore und schleppendem Postpunk stimmt genauso wie die Authentizität der mal ins Politische gehenden, mal im Zwischenmenschlichen verbleibenden Texte. Ebenso ist Sänger Thorsten Polomskis Stimme – irgendwo zwischen betrunkenen Muff Potter und nüchternen Die Kassierer angesiedelt – vielleicht nicht schön, aber zumindest markant.Etwas traurig ist dann aber doch, dass das Ganze hier ausnahmsweise einmal weniger als die Summe seiner Teile ist und kaum ein Song, eine Melodie oder eine Textzeile vom zweiten Album der Schweizer im Kopf verbleiben mag. Die Anleitung befolgt, und doch bleibt das Ergebnis hinter den Erwartungen zurück - haben Lyvten das etwa mit »Bausatzkummer« gemeint?