Orange ist Lxandras Hosenanzug – ein Knaller, gefunden in ihrem Lieblings-Secondhandladen in Berlin. Orange ist der Teppich der Musikschule, in der sie beim Eurosonic auftritt. Und orange ist auch die Limo-Dose, die sie in der Hand hält. »Ich trinke das sonst nie, aber ich bin so nervös, und mein Magen spielt verrückt!« erzählt sie aufgedreht. Ob Limo da wirklich die beste Wahl ist? »Keine Ahnung, aber ich glaube, dass es hilft.«Lxandra macht lupenreinen Pop. Ihr Vater ist Musiker, und so bekam sie als Kind früh Klavierunterricht: »Das lag mir aber gar nicht so.« Sie ging auf eine höhere Schule mit Musik-Schwerpunkt, wo man ihr Talent fürs Singen entdeckte. Für die Musik zog sie schließlich nach Berlin, wo es erst schleppend lief – mittlerweile hat sie aber einen Deal mit Universal in der Tasche, außerdem war ihr Song »Hush Hush Baby« in der Weihnachtszeit in einer Saturn-Reklame zu hören. Ein merkwürdiges Schicksal für einen Song, der eine so hübsche Geschichte hat, denn eigentlich hat Lxandra ihn für ihre Mutter zum Geburtstag geschrieben: »Sie wurde 50, und es sollte etwas Besonderes sein. Alle Mütter lieben es doch, wenn ihre Kinder etwas selber machen.«Eigentlich kommt Lxandra von der finnischen Insel Suomenlinna, nahe Helsinki. Schön war es dort, sagt sie: »Wenn ich zurückblicke, fühlt es sich an, als hätte ich in einer Blase gelebt. Ich konnte viel länger Kind sein als manche Gleichaltrige aus der Stadt. Ich habe bis in der fünften Klasse noch mit Puppen gespielt.«Die etwas verspielte Ader ist ihr geblieben, sie lacht viel und macht jeden Blödsinn mit. Als wir sie bitten, sich für unser Foto in ihrem orangefarbenen Anzug auf den orangefarbenen Teppich zu legen, zögert sie keine Sekunde. Vielleicht war’s aber auch der Zucker aus der Limo, wer weiß.