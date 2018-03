Marvel-Superheld Luke Cage sieht nicht nur aus wie ein harter Kerl, er ist tatsächlich einer. Durch ein sabotiertes Experiment ist seine Haut so etwas wie ein Panzer: Schüsse oder Feuer können ihm nichts anhaben und gegen Prügel weiß er sich bislang ganz gut zu wehren. Dass diese Superkraft nicht immer nur Vorteile mit sich bringt, hat sich aber schon in der ersten Staffel der gleichnamigen Netflix-Serie gezeigt. Jetzt kündigt der Streamingdienst neue Folgen mit einem kurzen Teaser an.

Seinen Ruf konnte er mittlerweile retten, jetzt ist er fast zu gut: In Harlem wird er als Held gefeiert und ähnlich wie seine »Defenders«-Kollegin und ehemalige Liebschaft Jessica Jones muss er sich an diese neue Berühmtheit erst mal gewöhnen. Die zweite Staffel ist ab dem 22. Juni 2018 bei Netflix zu sehen.