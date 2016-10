Ach du liebes Norwegen. Immer wieder spuckst du Musiker über den Skagerak in die Welt. Du bist kulturell ganz weit vorne, hast haufenweise lebendige Musikszenen. Ludvig Moon ist nun der nächste Künstler, der versucht, sich seine Sporen außerhalb der norwegischen Charts zu verdienen. Dafür wird groß aufgefahren: Als Referenzen werden Sufjan Stevens, die Flaming Lips und Radiohead bemüht. Und genau da liegt der Hase begraben.



Diese Einflüsse möchte man der Band nicht absprechen; aber egal, wie viel Herzblut und Seele auch in den Songs stecken mag – mit diesen Größen kann es Bandleader Anders Magnor Killerud nicht aufnehmen. Was schade ist, weil wir hier nicht über totale Grütze reden. Ludvig Moon spielen okayen Singer/Songwriter-Pop, der sich zwar zu sehr an rockistischen Mustern abarbeitet, jedoch nie in die Nähe der gefährlichen Nickelback-Asymptote kommt. Man muss sich das vorstellen wie »GZSZ«: Okaye Geschichten in einfachen Strukturen, die manchmal eine dramatische Windung zu viel nehmen, aber eben auch kein Scripted-Reality-Schrott sind. Wirklich begeisternd ist das gleichwohl natürlich nicht, dafür ist das Album dann doch zu egal und uninteressant.