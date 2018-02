Ist immer so eine Sache mit der geistigen Anwesenheit im eigenen Leben. Manchmal kommt man sich vor, als wäre man über Nacht in einen dieser historischen Taucheranzüge gesteckt worden und müsse darin nun den Alltag überstehen: Es kommt schon alles bei einem an, nur eben dumpf und verzögert – als treibe man unbeteiligt in der Strömung, 20.000 Meilen unter dem Meer. Lucy Dacus erlebt dieses Gefühl als Künstlerin in allen Ausprägungen. »Es ist so, als hätte ich gar keine Macht darüber, wie ich meine Songs schreibe. Als seien sie schon da, und ich bin nur zufällig diejenige, die sie zu Papier bringt.« Dabei gab es diesmal durchaus konkrete Momente der Inspiration: Für »Historian« hat sich Dacus den »low points« ihres Seelenlebens zugewandt, wie sie es nennt: »Da waren einige Situationen und daran gekoppelte Emotionen, die ich untersuchen musste. Das war schon hart.« Ein paar Tränenausbrüche, nächtliche Spaziergänge und Stunden dezidierter Isolation später kann Dacus ihre Lieder einfach existieren lassen. »Jetzt bin ich nicht mehr Teil des Ganzen. Das Gefühl, aus dem die Stücke entstanden sind, kommt nicht mehr richtig durch.«Bei Lucy Dacus und ihren traurig-schönen Liedern geht es immer wieder um die oben genannten Fragen zum Involviert-Sein im eigenen Leben. So singt sie in »Night Shift« über verflossene Liebschaften und bittet darum, dass sich dieser Herzschmerzsong möglichst bald anhören möge wie eine müde Coverversion. In »The Shell« philosophiert sie über die Möglichkeit, Innen- und Außenleben zu trennen, um die eigene Hülle mit jemand anderem befüllen zu lassen.