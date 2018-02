»Historian« ist allein schon aufgrund von Lucy Dacus’ Stimme ein passender Albumtitel. Tatsächlich klingt ihr zurückhaltender, bedächtig wirkender Folk-Gesang fast historisierend. Doch anstatt sich ganz dem Songwriting an der Akustikgitarre hinzugeben, entschied sich die Musikerin aus Virginia mit ihrem zweiten Album für einen Indie-Rock, der oft gemächlich und ernst wirkt, hin und wieder jedoch auch an Tempo gewinnt. Aber selbst in solchen Momenten wirkt die LP reflektiert und auseinandersetzungsstark.



Die zehn Songs werden von gekonnt ausgestalteten, selten ein wenig zu routiniert klingenden Arrangements umrahmt, die aber immer genügend Platz für Dacus’ eigene harmonische Note lassen. Besonders gut scheint »Historian« dann, wenn es schmissig wird, aber auch sonst ordnet es sich gleichberechtigt auf dem hohen Level von Größen wie Wye Oak, Sharon Van Etten oder Courtney Barnett ein und darf insbesondere auch mal live getestet werden.