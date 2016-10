Eine gebürtige New Yorkerin mit italienischen Wurzeln, Sehnsüchten und einer Menge zerbrochener Beziehungen, dazu geliebte, schmerzhafte Erinnerungen und eine Prise bittersüßer Kitsch: So lauten die Zutaten des neuen Albums von Laura Pergolizzi, besser bekannt unter ihren Initialen LP. »Lost On You« heißt der Vorbote ihrer bevorstehenden vierten Platte, mit der die Singer/Songwriterin im November auch durch Deutschland tourt.

26. Oktober 2016, 11:59